Rocky, Rambo, Tango & Cash: Sylvester Stallone is een levende legende die piekte in de jaren tachtig toen actiesterren bij gebrek aan digitale tovenarij zich nog in fitnesszalen afbeulden om er belachelijk gespierd uit te zien. Hoewel de superheldenfilm zijn genre niet is, duikt hij er als kwieke bejaarde recent alsnog in op. In Guardians of the Galaxy is hij Stakar Ogord. In Samaritan speelt hij een afgetakelde superheld die twintig jaar eerder van het toneel verdween na een traumatiserend eindgevecht met zijn aartsvijand Nemesis. Hij haalt nu het vuilnis op. Een gepeste buurjongen op zoek naar een vaderfiguur doorziet zijn vermomming – en maar goed ook, want Granite City staat opnieuw op het punt om ten onder te gaan in chaos en geweld. Straf dat Stallone zich op zijn 76e nog redelijk weet staande te houden in actiescènes, al is het deels door even nors te kijken en onverstaanbaar te brommen als veertig jaar geleden. Minder barmhartigheid verdienen de tweederangs speciale effecten, het nimmer verrassend scenario, de vele stereotypen en de karikaturale slechterik die de Deen Pilou Asbæk uit de series Borgen en Game of Thrones neerzet.

Samaritan* Julius Avery met Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilou Asbæk, Dascha Polanco Vanaf 26/8 op Prime Video