Fijn wanneer een artiest de verwachtingen waarmaakt waarmee u en ik hem hebben opgezadeld. Sam De Nef moest uit zijn pijp komen: een tot lp-lengte uitgerokken versie van zijn rond stem en akoestische gitaar gecentreerde ep Lonely Day, Crowded Year (2021) zou een pas op de plaats zijn geweest. Maar de Antwerpenaar liet op Dawn/Dusk gastmuzikanten toe viool, lapsteel of tenortuba bij te dragen. Er schemert wat van de hardgekookte maar gulzig-romantische Ed Harcourt in De Nefs keelgeluid en zangmelodieën, zij het verzacht met de fluwelen melancholie van Nick Drake. De titel is raak gekozen: dit is gemoedelijke, natuurlijk vloeiende folk- en countrypop die prima past bij gedempt licht. Of bij een gedeelde ovenschotel, zoals De Nef er in Lonely Dinner eentje bezingt.

Sam De Nef Dawn/Dusk singer-songwriter Unday