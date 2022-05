Roméo Elvis zet de zotskap af en trekt het boetekleed aan. Nadat de Brusselse rapper van grensoverschrijdend gedrag beschuldigd was en zo het zwarte gat lonkte, belandde hij op interessante plekken. De Guust Flater van le rap francophone boet in aan gekkigheden en sakkert in de plaats daarvan op gammele zelfgemaakte beats over de vrees voor de vergetelheid. Nooit eerder was hij openhartiger dan op Bien en 13/12. Broosheid gaat hem goed af, al hebben we soms heimwee naar de Roméo Elvis die uitnodigt tot huiskamerpogoën. Je zou iemand in benevelde toestand makkelijk kunnen wijsmaken dat Rappeur préféré een mashup is van N.E.R.D’s She Wants to Move en I Think van Tyler, the Creator, maar het is verder jammer dat de geslaagde momenten waarop de Brusselaar opgefokt is en zijn zus Angèle dist in de minderheid zijn.

Tout Peut Arriver rap Universal