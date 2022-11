Lola Quivoron met Julie Ledru, Yanis Lafki

De rebelse, jonge Julia wil fast and furious leven en dat gevoel krijgt ze enkel op haar motor. Ze zoekt aansluiting bij een viriele gemeenschap van motorrijders die geen acrobatieën uithalen of racen in de velden maar op straat. Niet elke stunt is legaal. Sommigen bewonderen haar lef, anderen willen van de indringster niets weten. Het scenario is niet het sterkste punt van de in Cannes bekroonde debuutfilm van de Franse Lola Quivoron. De eerste minuten vrees je voor veel te hard opgefokt sociaal realisme, maar vervolgens scheurt Quivoron over andere, bochtige wegen. Meestal aan te hoge snelheid waardoor het gebrul van de motoren elke nuance overstemt. Net dat is de kracht van Rodeo. Er is niets verkeerd met het portret van een op haar vrijheid gestelde vrouw die verteerd wordt door haar passie voor motoren en hunkert naar de roes van snelheid en gevaar. Het is alleen vrij duidelijk dat de film de middenmoot niet voorbij snelt met plot of praatscènes, maar tijdens de intense motorscènes die naar uitlaatgassen en verbrand rubber ruiken en de kijker bruut mee het asfalt op sleuren.