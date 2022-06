Het feeërieke Minnewater-park, rust tussen de concerten en nooit té veel volk: Cactus Festival blijft een van de aangenaamste festivals van het land. Behalve een belpopbest-of (Coely, Meskerem Mees, Blackwave, Sylvie Kreusch, Balthazar) trekken ook onder meer Franz Ferdinand, Richard Hawley, Arab Strap en Belle and Sebastian naar Brugge. Headliner is Robert Plant & Alison Krauss, het onverwachte duo dat vorig jaar zijn tweede plaat Raise the Roof afleverde.

Cactus Festival Minnewaterpark – Brugge 8-10/7