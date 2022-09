Voor een kopje thee met Hans Herbots moet je naar Thailand. Hij regisseerde er eerst de gesmaakte Netflix-serie The Serpent en blikte er de voorbije maanden en dagen The Blue in. Tussen beiden series in zette de vakman de schouder nog eens onder een duistere Vlaamse thriller. Nog eens, want Ritueel vertrekt net als De behandeling (2014) van een misdaadroman van Mo Hayder, wijlen de Britse schrijfster – ze overleed vorig jaar – die niet wegkeek van gruwel. Geert Van Rampelberg herneemt zijn rol van hoofdinspecteur Nick Cafmeyer maar krijgt bizar weinig op zijn bord. Alle dramatiek is voor de Kiki van de onopvallende Marie Vinck. Die duikt voor de politie in Brussel een afgehakte hand uit het kanaal op en vindt als eerste het verband met onze koloniale geschiedenis. Ritueel stipt als een van de weinige Belgische films actuele thema’s als neokolonialisme en activistisch protest tegen een verkeerde omgang met de koloniale erfenis aan maar doet dat zo voorzichtig dat hij dat evengoed niet had kunnen doen. Ook stilistisch worden er weinig risico’s genomen. Het verschil met een goeie aflevering van een degelijke politieserie had echt wel groter mogen zijn.

Hans Herbots met Marie Vinck, Eriq Ebouaney, Geert Van Rampelberg