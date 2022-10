Raymond and Ray

De laatste wens van hun vader? Of zijn zonen zijn graf wilden graven. Hoewel halfbroers Raymond en Ray al lang voor zijn overlijden afscheid hadden genomen van hun verschrikkelijke vader, besluiten ze alsnog zijn vraag in te willigen. Een mens moet ergens zijn catharsis vinden. Ewan McGregor en Ethan Hawke groeven in deze Apple Original van Rodrigo García (Albert Nobbs, In Treatment) naar alle emoties die gepaard gaan met het verlies van een ouder, zelfs wanneer die zijn rol nooit echt heeft waargemaakt. Ondanks de nodige woede, pijn en onverwachte familiale ontboezemingen kunnen sommige diepe wonden misschien toch nog helen. Na het succes van films als CODA en The Tragedy of Macbeth bewijst de streamingdienst van Apple opnieuw een gedegen concurrent van Netflix en consorten te zijn.

Vanaf vrijdag 21/10, Apple TV+