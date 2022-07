Laten we de lange releasegeschiedenis van dit concert, dat wijlen Prince op het hoogtepunt van zijn roem laat horen en zien, overslaan. Feit is dat Prince & The Revolution Live in Syracuse 1985 vorige maand voor het eerst als afzonderlijk audiodocument werd uitgebracht, dat dat voor de Nederlandse openbare omroep aanleiding genoeg was om de bijbehorende concertfilm te programmeren. In dit opvallend gitaargedreven totaalspektakel nemen Hij en zijn Revolution (wat een band!) het publiek mee op een adembenemende reis doorheen het een jaar eerder verschenen monstersucces Purple Rain, aangevuld met enkele van de tophits – 1999, Little Red Corvette – die hij daarvoor al had gescoord. Perfect geregistreerd maar nog duizend keer beter gespeeld en afgewerkt met alle showmanship dat Prince in zijn kleine lijf had zitten. Zelfs met kaarten voor alle festivals op zak is dit het beste concert dat u deze zomer zult zien. Tegenspreken mag, maar wel pas ná de achttien minuten durende slotsong Purple Rain.

Zaterdag 9/7, NPO 3, 22.55