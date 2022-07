Pretty Little Liars is een fenomeen. Tussen 2010 en 2017 hield de reeks over vijf hartsvriendinnen in een klein Amerikaans stadje, de verdwijning van een van hen en vooral de zoektocht naar de anonieme boosdoener (die bekendstond als een bloedrode hoofdletter A) miljoenen fans in de ban. Terwijl ze critici week na week de gordijnen in joeg. De serie, nog het best te omschrijven als een campy kruising tussen Gossip Girl en I Know What You Did Last Summer, kampte met een kluwen aan losse eindjes en plotgaten zo groot dat ze er een paar keer integraal in leek te zullen verdwijnen. In 2017 eindigde ze met een zelfs voor het genre schandalig onbevredigende verklaring. Dat belette het omvangrijke publiek, dat voor 90 procent uit jonge vrouwen bestond, niet om week na week nieuwe theorieën te spuien en zich te warmen aan de vriendschap tussen de leugenachtige protagonistes. De reeks bracht zoveel op dat er spin-offs en webseries volgden, en nu ook een soortement reboot op HBO Max.

Pretty Little Liars: Original Sin speelt zich af in hetzelfde universum als het origineel, maar vertelt een nieuw verhaal met andere personages. Plaats van de actie is deze keer het arbeidersstadje Millwood, dat twintig jaar geleden bijna ten onder ging aan een groot schandaal. Als ook daar een mysterieuze stalker opduikt, komt aan het licht dat de ouders van een nieuw groepje hartsvriendinnen indertijd een sleutelrol in de gebeurtenissen hebben gespeeld.

De iconische A maakt zijn comeback in Original Sin, al schuilt er onvermijdelijk een andere booswicht achter de letter. De cast oogt jong en onbekend, maar de fans speculeren nu al over cameo’s van hun geliefde personages. Roberto Aguirre-Sacasa, bedenker van deze spin-off, is volgens zijn cv geknipt voor dit werk: hij heeft naam gemaakt bij series als Glee, Riverdale en Chilling Adventures of Sabrina. Het zou zomaar kunnen dat Pretty Little Liars het perfecte kijkvoer voor uw warme zomeravonden wordt, al hopen we dat de reeks niet te veel kwaliteit biedt. Dat zou ten koste gaan van de charme.

