Pop-’n-bass

PinkPantheress en Piri & Tommy maakten met een poppy draai drum-’n-bass populair bij gen Z.

De Sound of 2022? Volgens de BBC, zo maakte die in januari bekend, ging dat PinkPantheress worden, een filmstudente uit Bath die op TikTok viraal was gegaan met Break It Off, een herwerking van drum-’n-bassklassieker Circles van Adam F. Ze had er toen al een indrukwekkend jaar op zitten: ze speelde in 2021 haar eerste shows, bracht haar debuutalbum To Hell with It uit en werd gecoverd door Coldplay. En vooral: met liedjes waarin ze UK garage en drum-’n-bass samplet en over liefde(sverdriet) zingt, introduceerde ze die genres bij een nieuwe generatie. Plots postten tieners filmpjes op TikTok waarin ze hun kamer opruimen, vintage shoppen en zich opmaken op breakbeats die geproducet werden lang voor ze zelf geboren waren.

Nia Archives © National

Drum-’n-bass, dat in de nineties ontstond vanuit de Britse rave- en junglescene en rond de eeuwwisseling naar de achtergrond verdween, duikt om de zoveel jaar weleens opnieuw op – zoals in 2010 dankzij onder meer Netsky. De recente heropleving is niet louter de verdienste van PinkPantheress (of TikTok): in de clubwereld is er al enkele jaren meer aandacht voor zware bassen en snelle breakbeats. ‘Mensen hebben weer zin in snelle muziek’, zegt Sherelle, een van de hipste nieuwe namen in de Londense clubscene, in Rolling Stone. Maar door die beats te combineren met zachte vocals bracht onder meer PinkPantheress drum-’n-bass – naast bijvoorbeeld de Australische producer Vierre Cloud en de Jamaicaans-Britse Nia Archives – naar gen Z.

Piri & Tommy © National

‘Drum-’n-bass is toegankelijker als je er een popnummer van maakt’, zegt Sophie McBurnie van Piri & Tommy in The Guardian. Ook zij schopten het ver: ze speelden deze zomer op Glastonbury, brachten eind oktober hun debuutplaat Froge.mp3 uit bij major label Universal en zijn genomineerd voor BBC’s Sound of 2023. Er staat al een tweede project in de steigers, maar of Piri & Tommy opnieuw zullen experimenteren met ninetiesclubmuziek, is niet zeker. ‘We willen niet bekendstaan voor maar één geluid’, zegt Piri aan NME. ‘Ik wil een discoalbum maken’, teast Tommy in DIY.

Ook PinkPantheress houdt niet per se vast aan de sound waarmee ze bekend werd, ze wil zich verdiepen in r&b en house, zegt ze in een interview met Pigeons and Planes. ‘Ik ben een zoomer (een lid van gen Z, een woordspeling op boomer, nvdr.). We kunnen niets heel lang doen, of het wordt saai’, klinkt het in Office. Misschien is poppy drum-’n-bass geen blijver, het was in elk geval het geluid van 2022.