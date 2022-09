Minder ‘punky stuff’ op de achtste lp van Pixies. Dat mag. Het gevecht met de eigen legende kunnen deze eminente grijsaards en kaalhoofdigen (bassiste Paz Lenchantin tweemaal uitgezonderd) toch niet winnen. Doggerel moet het meer van wollige donderwolken dan klievende bliksemflitsen hebben. Nomatterday en Vault of Heaven zijn expansieve, potige songs waarin veel Morricone zit, maar gelukkig nog meer vileine Black Francis. Dregs of the Wine is een primeur: de allereerste song credit van gitarist Joey Santiago, een gezond blozend ding dat broers en zussen mag krijgen. Gothic folk, Admiral Freebee-rock (There’s a Moon On), een poging Cohen aan funk te paren: deze matuurdere Pixies slaan er vaak óp maar ook wel eens naast.

