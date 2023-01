Physical: 100

Homo universalis meets Squid Game. In deze gloednieuwe Zuid-Koreaanse realityreeks maken honderd sportievelingen onderling uit wie fysiek de sterkste is, ongeacht gender, leeftijd of afkomst. Enkel de winnaar gaat met een geldprijs naar huis. De deelnemers moeten verschillende opdrachten die draaien om uithouding, kracht en snelheid zien te overleven. Dat laatste hoef je gelukkig niet zo letterlijk te nemen als bij die andere Koreaanse Netflixhit, al zijn er wel opmerkelijke gelijkenissen, van de vervormde stem van de presentator tot de uitgewerkte decors waarin de afvalrace zich afspeelt. Er staat overigens ook nog een realityreeks van Squid Game in de steigers.

Vanaf dinsdag 24.01, Netflix