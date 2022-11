Phony Ppl is een zwarte band uit Brooklyn die minder in concepten denkt dan in deugdelijke songs. Het vijftal wil geen genre plakken op zijn werk. ‘Urban adult contemporary’ zou kunnen, als dat niet zo klinisch klonk – want dat is derde plaat Euphonyus allesbehalve. Elegant en warm gearrangeerde soul, funk en r&b met een sterk seventies- en eightiesgevoel: moeilijk om er niet mee te sympathiseren. Toch overheerst het retrogevoel niet dankzij productieassistentie van Kaytranada in het ritmisch gepeperde, maar ook harmonisch stralende Warmest Winter, het Neptunes-achtige Splashin of de raptussenkomst van Megan Thee Stallion in Fkn Around. Een single van bijna drie jaar oud is dat, maar toch: góéd.

Phony Ppl *** Euphonyus funk/r&b 300 Entertainment