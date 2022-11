Wie Phoenix zegt, somt na jarenlange De slimste mens-indoctrinatie op: Versailles (waar de groep vandaag komt), Sofia Coppola (met wie zanger Thomas Mars is getrouwd) en gewiekste disco- en new wavepop (die u misschien zelden uit eigen beweging opzet, maar ook niet wegklikt). Alpha Zulu heeft naar Phoenix’ beste gewoonte het glanzende aanschijn van een opnieuw gelakte bolide. Maar gelukkig vindt u onder de motorkap ook prima (synth)hooks, kittige electroritmes en milde euforie. Soms valt niet naast een zeurderig refrein of enig acuut inspiratieverlies te luisteren, maar met gebalde, catchy songs zoals Tonight, After Midnight of All Eyes on Me is Alpha Zulu voornamelijk een degelijke, aangename plaat.

Alpha Zulu pop Loyauté