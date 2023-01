De releaserust van januari is traditioneel een uitgelezen moment om de indiegames in te halen die in de najaarsdrukte aan onze aandacht ontglipt zijn. Zoals dit Pentiment, het zesde beste spel van 2023 volgens Polygon, dat u in een klooster in het zestiende-eeuwse Beieren dropt. Er is geen stemmenwerk, je moet niet vechten en je kunt niet winnen: Pentiment bestaat hoofdzakelijk uit geschreven dialogen. Een renaissancistische soap, kortom, maar vooral een fascinerende blik op het verleden.

Beschikbaar op pc en Xbox