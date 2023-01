Operation Fortune: Ruse de Guerre *

Heeft een pretentieloze actiefilm genoeg aan Jason Statham en iets of iemand om op te slaan? Blijkbaar niet. Mochten we na The Gentlemen hopen dat Guy Ritchie na een reeks generische Hollywoodfilms weer aansluiting had gevonden bij zijn brutale, Britse gangsterkomedies van eind jaren negentig, zoals Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Blijkbaar niet. In een komisch bedoeld maar flets afkooksel van een Bondfilm of Mission: Impossible moet een team onder leiding van Statham van exotische locatie naar exotische locatie reizen om ‘een verstoring van de wereldorde’ te voorkomen. Josh Hartnett speelt een uiteraard zelfzuchtige Hollywoodvedette, Aubrey Plaza uit The White Lotus een lepe CIA-agente en alleen Hugh Grant is soms grappig als excentrieke, sigaren paffende miljonair. De hopeloos flauwe humor is vervelender de plot, die het mangelt aan ook maar een beetje originaliteit. De vinnig gemonteerde actiescènes kunnen er nog wel mee door. Statham mag ongestoord macho en bijna emotieloos tegenstanders vellen, maar het wordt hem teleurstellend makkelijk gemaakt. Weg met de fun. Het einde doet bovendien een vervolg vrezen.

Guy Ritchie met Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant