Op zijn dandy’s

De twee oude strijdmakkers Morgan Geist en Kelley Polar grijpen als Au Suisse terug naar het tijdperk waarin new wave zich verzoende met disco.

Beyoncé koos in het begin van de zomer resoluut voor de dansvloer met haar door houseritmes en discoklanken gedomineerde album Renaissance. Drake deed hetzelfde op zijn verrassingsalbum Honestly, Nevermind. Morgan Geist en Kelley Polar zetten die trend voort, al zijn de twee allesbehalve aan hun proefstuk toe. Als de helft van het producersduo Metro Area trok Geist in de late nineties en de vroege nillies de kar van de nu-disco, zoals de toenmalige revival gedoopt werd. Metro Area’s titelloze (en tijdloze) album uit 2002 wordt gezien als een mijlpaal in het genre. De strijkersarrangementen op die plaat werden aangeleverd door muzikant en zanger Kelley Polar, Geist producete als wederdienst diens album Love Songs of the Hanging Gardens (2005), een elegante electropophybride. Nu bundelen de heren hun krachten in Au Suisse.

Zette Beyoncé met haar album een vergrootglas op de contributie van zwarten, vrouwen en queers in het ontstaan van de hedendaagse dansmuziek, dan grijpt Au Suisse grotendeels terug naar het moment – eind jaren zeventig, begin jaren tachtig – waarop witte dandy’s in de new wave en synthpop invloeden uit de disco adopteerden. Denk bijvoorbeeld aan Japan en hun single Life in Tokyo (mee gecomponeerd door Giorgio Moroder), de maxiversie van Roxy Musics Angel Eyes en het pact dat de jonge Pet Shop Boys sloten met Hi-NRG-producer Bobby O.

We horen het tijdperk heropleven in de percussie en koebel die tijdens Thing clashen met ijzige synths, in de elastische baslijn onder een mistroostige piano tijdens Plans, in de smeulende arpeggio’s en de strakke break van GC. Onderkoelde schwung met een synthetische hartslag die soms ongegeneerd wordt uitgediept (de Phil Collins-drums die echoën in Savage en Eely), maar zich evengoed ontpopt tot een 4/4-beat en funky gitaarriff (Pain & Regret). Maar soul? Nee, daarvoor is de zijdezachte falset van Polar te geaffecteerd, de gehele ondertoon te druilerig. Nog drie weken en de herfst begint, u kan er met deze plaat uw ritme op gelijk zetten.