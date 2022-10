Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – begin dit jaar nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Ik ben heel blij dat de media tijd hebben voor van alles en nog wat. Wijnen recenseren, het doen en laten van BV’s op Instagram volgen, leuke quotes in een lijstje zetten, opgeklopte stukken over media of bekende sportfiguren bij elkaar tokkelen. De mensen willen dat, is het cliché. Ik denk dat vooral de journalisten dat willen, en de mensen zich vervelen dus graag verstrooid worden.

Het gros van onze media schoof van nieuwsmedia door naar entertainment. Wat echt spijtig is, want er is al entertainment genoeg en media zouden mensen de waarheid moeten vertellen wanneer de politiek dat nalaat.

De waarheid is dat we in tijden van een actieve wereldoorlog leven. Door ons lidmaatschap van de NAVO en de EU en door onze geografische ligging zijn we de facto deel van een oorlog die alleen al door economische samenwerkingen en de globale economie een zwaar effect heeft op onze levens.

Niemand lijkt dat zo te durven benoemen, misschien om paniek te vermijden of omdat ze geen antwoorden hebben op de logische vraag die volgt op zo’n statement: wat gaan we eraan doen?

Dat weet ik ook niet. Ik weet wel dat veel mensen door het constante opsmukken van een simpele waarheid heel erg gefrustreerd geraken. De prijzen voor basisbehoeften zoals onszelf verwarmen zijn zodanig ontploft dat het overgrote deel van de bevolking een keiharde en reële strijd moet leveren tegen de armoede. Heeft iedereen dat goed begrepen? Een van de rijkste landen van het rijkste deel van de wereld wordt zodanig verarmd dat mensen dit jaar kou zullen lijden en rekeningen voor primaire nutsvoorzieningen niet langer meer zullen kunnen betalen.

Dat is heel slecht nieuws. Maar het is vooral slecht nieuws omdat media en politiek de waarheid met wat slechte mascara en veel foundation proberen te maskeren. ‘Alles is oké, hoor. Je gaat gewoon 70 procent van je inkomen moeten voorzien voor verwarming’ klinkt frustrerend, deprimerend en compleet onlogisch. ‘Kijk, we zitten in een oorlog. Het goede nieuws: onze directe veiligheid is voorlopig niet bedreigd en door onze allianties staan we voorlopig vrij sterk. Klotegevolg van de economische kant van de oorlog: energie wordt even verschrikkelijk duur en we kunnen daar eigenlijk weinig of niks aan doen want we zijn ook maar een landje van twee keer niks’ klinkt misschien ook frustrerend en deprimerend, maar tenminste niet onlogisch.

De manier waarop de politiek en grote media blijven doen alsof de strijd zich enkel in een paar regio’s in Oekraïne afspeelt, is hallucinant. Maar ze gaan ons straks 100 euro geven.

Ik ben de laatste om zaken op te blazen tot meer dan wat ze zijn, maar de manier waarop de politiek en grote media blijven doen alsof de strijd zich enkel in een paar regio’s en steden in Oekraïne afspeelt, alsof Poetin ‘unprovoked’ en uit het niets de oorlog koos, alsof wij er als Westen gewoon wat naar staan te kijken in de plaats van actief deel uit te maken van een proxyoorlog die over niks minder gaat dan de machtsverdeling tussen regimes en machtsblokken voor de komende decennia en die een zwaar effect op de hele planeet heeft, is hallucinant. Maar ze gaan ons straks 100 euro geven. En amai amai, de Vlaamse regering en hun kindergeld. Fuck toch off met je kindergeld. En spreek eens waarheid.