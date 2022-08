Ode aan het metier

Danger Mouse (Gnarls Barkley) en Black Thought (The Roots) – de gevierde producer en de rappende grootmeester – vormen een triomferende tandem op hun eerste gezamenlijke album.

Gorillaz, The Black Keys, Beck, Portugal the Man, Michael Kiwanuka, Red Hot Chili Peppers en U2: Brian Burton alias Danger Mouse werkte als producer met zo veel grote namen in de pop en rock, dat we bijna zouden vergeten dat zijn muzikale wortels diep verankerd liggen in de hiphop. Naam maakte hij voor het eerst in 2004 met The Grey Album, waarop hij de raps van The Black Album van Jay-Z drapeerde over samples uit The White Album van The Beatles. In 2005 knutselde hij met de legendarische MF Doom nog de langspeler The Mouse and the Mask in elkaar, maar sinds Damon Albarn voor het eerst aan zijn mouw trok, kwam er van hiphop niks meer in huis, op enkele tracks met A$AP Rocky na.

© National

Op Cheat Codes bewijst Danger Mouse dat oude liefdes zelden roesten. Hij wordt bijgestaan door Tariq Trotter alias Black Thought, al bijna dertig jaar de verbale voorhoede van de al te vaak miskende hiphopformatie The Roots. De twee sparringpartners scherpen elkaars reflexen en vaardigheden aan en brengen 39 minuten lang een gepassioneerde ode aan hun metier.

De ene goochelt met obscure soul, psychedelische orgeltjes, Italiaanse prog en zelfs flarden countryrock, de ander rijgt onvermoeibaar de ritmische, spitsvondige en reflectieve straatfilosofieën aan elkaar. ‘Twilight is a message for me to write a confession / The matrix, a dominatrix seeking to be served / Ever patiently waiting with the demons we deserve / Better be willing to pay with every dream that you deferred’, rapt Trotter op Aquamarine over de offers die je moet brengen op weg naar de top. En daar raak je ook zonder dure gadgets of andere ijdelheden, zweert hij in No Gold Teeth over een bluesy sample van de Zuid-Afrikaanse trompettist Hugh Masekela. Een vreugdedronken piano neemt het voortouw in The Darkest Part, Strangers is caleidoscopische funk en voor het bedwelmende Belize doneerde MF Doom een surrealistische gastbijdrage vanuit het hiernamaals.

Bij Gang Starr zorgden DJ Premier en Guru voor het spanningsveld, Eric B. had Rakim en Timbaland scheerde zijn hoogste toppen als producer van Missy Elliott. Voeg Danger Mouse en Black Thought gerust aan dat rijtje triomferende tandems toe.