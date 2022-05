Al lichtjaren hunkeren Star Wars-fans naar een solofilm van Obi-Wan Kenobi. Anno 2022 wordt hun verlangen beantwoord met een zesdelige serie, waarin Ewan McGregor zijn comeback maakt als ieders favoriete bebaarde Jedi Master. Naar goede gewoonte hult Disney+ de fel geanticipeerde reeks in een zweem van mysterie. Dit is wat Yoda ons heeft ingefluisterd (of wat we hebben horen zeggen op een internetforum far, far away).

– Er moest een kloof van negentien jaar worden overbrugd. Volgens de officiële synopsis van Disney+ begint het verhaal tien jaar na Episode III: Revenge of the Sith (2005), de laatste van George Lucas’ prequeltrilogie, en ergens in de negentien jaar voor Episode IV: a New Hope (1977), de eerste Star Wars-film waarin Obi-Wan geïntroduceerd werd als kluizenaar Old Ben. Een gebroken Obi-Wan besluit een kleine Luke Skywalker te beschermen tegen de Inquisitors die de weinige overgebleven Jedi proberen uit te roeien. Trekken mee op Jedi-jacht: de gevreesde Grand Inquisitor en de Fifth Brother, die na hun optreden in comics, videogames en de animatieserie Star Wars Rebels hun liveactiondebuut maken.

– Maar de grootste comeback is voor Hayden Christensen, de acteur die in de prequels Kenobi’s pupil Anakin Skywalker vertolkte. Aangezien de reeks zich na hun confrontatie in Revenge of the Sith situeert, toen Obi-Wan met lede ogen moest zien hoe hij zijn leerling kwijtspeelde aan de Dark Side, kunt u er gif op innemen dat Christensen het grootste deel van de reeks achter de helm van Darth Vader doorbrengt, zoals ook de trailer laat zien. Ook vrijwel zeker is dat de twee opnieuw de lichtsabels zullen kruisen. Een duel dat nu al ‘de rematch van de eeuw ’ wordt genoemd.

– Ook dit keer geen ontkomen aan grote namen. Nieuwe castleden zijn onder meer Moses Ingram (The Queen’s Gambit), Kumail Nanjiani (The Big Sick), Rupert Friend (Homeland) en acteur-regisseur Benny Safdie (Good Time, Uncut Gems). Ook Joel Edgerton, Owen Lars uit de prequeltrilogie, keert terug. En dan is er nog het heuglijke nieuws dat John Williams voor het eerst in decennia opnieuw de score heeft gecomponeerd.

– En hoe zit het met de fantheorieën? Online wordt druk gespeculeerd of Liam Neeson terugkeert als Kenobi’s meester Qui-Gon Jinn uit Episode I: The Phantom Menace (1999), of we misschien worden getrakteerd op flashbacks naar het Clone Wars-tijdperk toen Obi-Wan en Anakin nog zij aan zij vochten, en of Christensen daardoor een digitale verjongingskuur krijgt. Al neemt u die fantheorieën volgens McGregor best met een korrel zout: ‘Ik heb de vele traileranalyses bekeken en kan u zeggen dat de meeste fans fout zitten’, aldus McGregor. ‘Maar,’ voegt hij eraan toe, ‘grappig zijn hun theorieën wel.’