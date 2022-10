Nog meer Videodroom

Ook dit staat op de droomaffiche van Film Fest Gent en kunstencentrum Viernulvier in de Vooruit.

Stimular

Voor wie alweer heimwee heeft naar het gehak van deze zomer: op vrijdag 14/10 organiseren Brent Vanneste (Stake) en zijn vriendin, beeldend kunstenaar Lotta Mächs, een rave in de concertzaal van de Vooruit met op de affiche onder meer doorwinterde hard-techno-dj [KRTM], de duistere electronica van Bolt Ruin en Brennt, het technoproject van Vanneste zelf. Vergeet uw zwarte kleren niet.

Jerusalem in My Heart + Use Knife

De een is al bijna een decennium een gevestigde waarde in de Canadese underground, de ander een gloednieuwe Belgisch-Iraakse band. Beide doen op zaterdag 15/10 onverwachte dingen met traditionele Arabische klanken en hedendaagse electronica. Use Knife presenteert er hun eerste album – tegelijk de eerste release op Viernulvier Records. Ook warm aanbevolen: de afterparty gecureerd door het jonge Gentse collectief voor experimentele (club)muziek Grid, met onder meer Muqata’a, de grondlegger van de Palestijnse hiphop.

Paard x Line of Scrimmage

De Gentse jazzband Paard voorziet op zaterdag 22/10 de soundtrack bij zes kortfilms van jonge (animatie)filmmakers met als gemeenschappelijk thema ‘achtervolging’. Waaronder eentje van beeldend kunstenaar en muzikant Sarah Yu Zeebroek over de nachtmerrie van een paard. Een echt deze keer.

Jerusalem in My Heart + Use Knife © National