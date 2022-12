Situeerden uw luistergewoontes zich het voorbije jaar volgens Spotify Wrapped ergens in hokjes als ‘serene whispers instrumental’ of ‘alt piano symphony’, dan is de kans groot dat Noah Vanden Abeele u een plezier kan doen. Op de hoes van zijn tweede album kijkt deze klavierkanjer en Ronsenaar met een druipsnor nogal onheilspellend in de lens, maar wees gerust: hij heeft het niet op onschuldige kittens, maar op auditief welbehagen gemunt. Bedient hij zich in zijn, volgens de regels van het neoklassiek, beknopte composities naast het ebbenhout en ivoor ook van analoge synths, dan is de vergelijking met Nils Frahm sneller gemaakt dan do-re-mi. Strijkerorkestraties en stem voegen een persoonlijkere toets toe.

Horizon *** neoklassiek Munich Records