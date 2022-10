Nick Hakim wist niet waar-ie het had toen d’Angelo vorig jaar zijn I Don’t Know op het digitale radiostation Sonos draaide. Het was al het tweede pluimpje van een grootheid die de New Yorker op zijn hoed kon steken, na complimenten van Erykah Badu. ‘De muziek van Nick heelt me’, aldus Badu in 2020. ‘It is the good kind of sadness.’ En jawel, op deze derde langspeler flikkeren nog steeds de schaduwen van zijn soul-, funk- en r&b-helden maar bekleedt Hakim sommige songs ook met weinig meer dan wat fragiele Elliot Smith-droefenis. Het is met een zwak peertje en een snuf psychedelica dat hij de keldertrap naar zijn romantische ziel verlicht, deze crooner die wonderwel met de jaren rijpt.

Cometa indie-r&b/soul ATO