Neal Brennan: Blocks

Vijf jaar zijn verstreken sinds Neal Brennan de comedywereld verbaasde met het vernieuwende 3 Mics, waarin hij – jawel! – drie afzonderlijke microfoons gebruikte: de eerste voor reguliere stand-up, de tweede om oneliners van een kaartje af te lezen en de derde om het heel ernstig over zijn lastige jeugd en mentale problemen te hebben. Let wel: dat was vóór zijn collega Hannah Gadsby met het baanbrekende Nanette op de proppen kwam. Komieken liepen nog niet met hun gevoelens te koop, mannelijke komieken al helemaal niet, maar daar trok Brennan, een comedyschrijver met een lange staat van dienst bij onder anderen zijn vriend Dave Chapelle, zich niks van aan. Daarom kijken wij al enige tijd uit naar de opvolger Blocks, waarin hij de mix van lach en introspectie belooft verder te zetten met verhalen over zijn drugs- en alcoholmisbruik, zijn ellendige liefdesleven en de gecompliceerde relatie met zijn hond Keith.

Vanaf dinsdag 8/11, Netflix