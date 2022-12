Zangeres en muzikante Nadine Khouri woont in Londen maar werd geboren in Beiroet en door haar Britse producer John Parish ontdekt in New York. Haar derde plaat Another Life slingert zich eveneens langs een apart parcours. Beeld u de uit een nachtelijke sterrenhemel neerdalende gothic countrypop van Mazzy Star en Marissa Nadler in, teruggeschroefd tot de kamerfolk en -americana van Julie Byrne. Met dien verstande dat in die intieme kamer zowel piano, orgel én mellotron passen, en een kliek muzikanten op (twang)gitaar, viool, saxofoon en percussie alle vrijheid heeft om song na song statements van sferische soberheid te maken. Middelpunt van dat alles is Khouri’s strelende zang. Een prima laatavondplaat.

Another Life **** singer-songwriter Talitres