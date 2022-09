De biopic Walk the Line (2005) over countryzanger Johnny Cash en zijn grote liefde June Carter oogstte terecht lof en prijzen, maar hij maakte ook slachtoffers: om de mythe van June als reddende engel van de drugsverslaafde en getormenteerde Johnny te creëren werd diens eerste vrouw Vivian Liberto in de film neergezet als een antipathieke, stugge vrouw vol onbegrip. In My Darling Vivian, dat wordt verteld door de vier dochters van Liberto en Cash, wordt dat beeld gecorrigeerd. We leren Liberto niet alleen kennen als een liefhebbende moeder maar worden ook ingewijd in de prille passionele liefde tussen haar en Johnny, aan de hand van fragmenten uit de meer dan duizend brieven die ze elkaar schreven. Een sterk staaltje revisionisme over een sterke vrouw, voor wie het liedje Walk the Line (1956) overigens oorspronkelijk werd geschreven.

Donderdag 22/9, Canvas, 22.55