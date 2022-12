Mulholland Drive*****

Twintig jaar na de oorspronkelijke release zijn er nog steeds luitjes die de plot trachten te ontrafelen, maar om plot is het de buitengewone fantast David Lynch nooit te doen geweest, en zeker niet in deze meanderende mysteriethriller – eigenlijk de pilot van een nooit gerealiseerde serie – die tot diep in de psyche kronkelt. Een donkerharige dame (Laura Harring) is haar geheugen kwijt na een auto-ongeval in de Hollywood Hills, wordt in huis gehaald door de blonde Betty (Naomi Watts) en wat volgt is een wilde maar dwingend in beeld gestanste rit langs hitchcockiaanse gedaanteverwisselingen, freudiaanse fantasmen en nachtclub Silencio. En dat op de bezwerende tonen van huiscomponist Angelo Badalamenti die eerder deze maand voorgoed naar de red room vertrok. Een opwindende rollercoaster door tijd, ruimte, Hollywoods popmythologie en de donkere krochten der begeerte, nu opnieuw op het zilveren doek bijeen te dromen in digitaal gerestaureerde versie.

David Lynch met Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux