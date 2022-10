In een onooglijk Amerikaans dorp wordt een halfwees door een gehate, steenrijke zakenman op leeftijd ingehuurd om voor te lezen uit Lady Chatterley’s Lover, Heart of Darkness en andere literatuurklassiekers. Het schept een band die de dood niet breekt. Als u al eens genoten hebt van een verfilming van een verhaal van de eminente genreschrijver Stephen King, als u de eminente acteur Donald Sutherland apprecieerde in The Hunger Games of Don’t Look Now of als u de films van regisseur John Lee Hancock over het ontstaan van McDonald’s en Mary Poppins smaakte (respectievelijk The Founder en Saving Mr. Banks), dan is de kans reëel dat de algoritmes van Netflix zullen blijven aandringen om Mr. Harrigan’s Phone te bekijken. Niet opnemen. Puur tijdverlies. De enige drie verrassingen zijn hoe traag en saai een verfilming van een kortverhaal van de zelden saaie Stephen King kan zijn, het erg hoge aantal stereotiepe personages en dat er nog dinosauriërs rondlopen die het nodig achten om de mobiele telefoon te demoniseren. Het is overigens perfect mogelijk om de film met gesloten ogen te volgen want de voice-over kauwt toch alles voor en na.

John Lee Hancock met Jaeden Martell, Donald Sutherland Nu op Netflix