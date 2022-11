Hoe overleef je als muzikaal duo als de meubels in verschillende continenten staan? Toen Dom Maker zijn maatje James Blake naar Los Angeles volgde, bleef zijn Mount Kimbie-kompaan Kai Campos achter in Engeland. Die split legt ook hun artistieke breuklijnen bloot, op een dubbelalbum waarop beide heren elk naar believen een plaathelft invulden. Met MK 3.5: Die Cuts etaleert Maker zijn nieuwe liefde voor r&b en rap, Campos trekt de kaart van asymmetrische techno en versnipperde electronica. Twee zijden van dezelfde esthetische munt, die Mount Kimbie ooit marktleider van de zogeheten postdubstep maakte, nu slechts gelinkt door een verwantschap in atmosfeer en finesse.

MK 3.5: Die Cuts/City Planning electronica/hiphop Warp