Zes jaar sinds de vorige Moderat-worp: dat is even lang als Gernot Bronsert en Sebastian Szary van Modeselektor en Sascha Ring van Apparat indertijd nodig hadden om van hun eerste, hard bevochten gezamenlijke ep Auf Kosten der Gesundheit (2003) te bekomen en alsnog een eerste langspeler in elkaar te zetten. Het getouwtrek tussen dromen (Rings favoriete bezigheid) en dansen (die van de andere twee) maakt van More D4ta opnieuw een rijkgeschakeerd, immersief werk. Grimmig, dat wel, als weerslag van wat de isolatie met deze drie hoofden heeft gedaan. Maar bovenal ligt de melancholie weer dik gesmeerd in het omineuze ritmemonster Neon Rats, de kathedraalhoge synthgolven van More Love of het aan Depeche Mode schatplichtige drama in Undo Redo. Knap gedaan, al biedt het laatste kwart van de plaat geen meerwaarde.

More D4ta electropop Monkeytown