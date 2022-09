Misdaad en straf

Drie bekentenissen, drie tribunalen en een juichende lezersjury: de Israëlische schrijver Eshkol Nevo levert met verbazend gemak topklasse af.

Het was niet zijn bedoeling om haar daar aan te raken. Dokter Karo wilde Liat gewoon troosten. Het brak zijn hart, hoe ze uitgeput van liefdesverdriet op zijn sofa neerzeeg, hoe ze smeekte om een kwartiertje rust. Je mag een vrouw toch met een dekentje bedekken als ze op je bank in slaap valt, ook al is die vrouw een arts in opleiding in jouw ziekenhuis, ook al ben je een paar decennia ouder? Ja, hij wilde Liat nog een aai over de bol geven, een vaderlijk gebaar, zedelijk en braaf. Kon hij eraan doen dat zijn hand doel miste en een noodlanding maakte op de glooiing van haar borst?

Ze kwamen nochtans goed overeen, de oude weduwnaar en het jonge talent. Ze hielden allebei van Schubert, van toast avocado, van de geur van verse kranten. Ja, hij had haar anonieme berichtjes gestuurd, louter om haar te waarschuwen voor die vrouwenverslinder die haar gegarandeerd zou dumpen eens zijn lust bevredigd. En ja, hij vond haar mooi, maar dan zoals je je dochter mooi vindt.

Helaas denkt de directeur daar anders over, en nu moet hij zich voor een commissie verdedigen wegens ongewenste intimiteiten. Vanwege een misverstand. In de nacht voor de hoorzitting pent hij zijn versie van de feiten neer. Die bekentenis resulteert in het aangrijpende verhaal Familiehistorie, de kernnovelle in dit fantastische drieluik van de Israëlische schrijver Eshkol Nevo.

Het relaas van dokter Karo wordt omringd door twee novelles die zo mogelijk nog straffer zijn. In het openingsverhaal De weg des doods raakt de negendertigjarige Omri in de ban van een jonge femme fatale die net weduwe is geworden. Hoe is haar kersverse echtgenoot om het leven gekomen? En hoe komt het dat rechercheurs Omri in de boeien slaan?

Even mysterieus: de verdwijningszaak in Een man loopt de citrusboomgaard in. Daarin bouwt Eshkol slimme bruggetjes die de drie verhalen netjes met elkaar verbinden. Zo krijgen we dokter Karo van een andere kant te zien en duikt ook Omri opnieuw op, zonder dat die dwarsverbanden geforceerd overkomen. Knap, temeer omdat Eshkol zijn personages door het complexe Israëlische decor laat strompelen. Op de achtergrond sluimert altijd de dreiging van geweld – ‘In Israël moet men altijd waakzaam zijn’, zo merkt een hulpverlener op – en de trauma’s van het conflict met Palestina etteren door de tekst.

Centrale zin: Ik stapte diagonaal door de kamer als een detective die een misdaad probeert op te lossen die hij zelf gepleegd heeft.

Emotioneel gelaagd, maatschappelijk relevant, nagelbijtend spannend en neergepend in een bruisende taal: met Gevoelige informatie solliciteert Eshkol Nevo naar de titel boek van het jaar.