Vorig jaar de lp Julius, nu de ep Caesar. Een noodzakelijk addendum of een herfstschoonmaak om wat restsongs van de plank te vegen? Op papier dreigt een rommeltje: acht songtitels, maar eigenlijk zeven songs en een met een blikkerige voicerecorder opgenomen gedicht (het ontwapenende Great Dandelion). Tussen die zeven songs staat een cover van de obscure Schotse folkzanger Hamish Imlach (het snaakse Cod Liver Oil and Orange Juice), een man wiens invloed op de Britse en Ierse folk wij snel willen checken. Tot slot is Koen Gisen weer producer, behálve voor het vijf jaar oude, door Meskerem Mees in haar slaapkamer opgenomen The City. Te veel uitzonderingen? Nee: acht keer uitzonderlijk goed.

Caesar singer-songwriter/folkpop Mayway