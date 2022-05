In 2007 groeit Meline Daluzyan uit tot nationale trots van Armenië. Ze heeft het wereldrecord gewichtheffen bij de vrouwen verbeterd en haar zinnen gezet op een gouden medaille tijdens de Olympische Spelen van het daaropvolgende jaar. Maar stilaan bezwijkt ze onder het gewicht van haar geheim: ze wil als man door het leven gaan. Die onthulling wordt haar niet in dank afgenomen. Het conservatieve land staat niet bekend om zijn solidariteit met lgbtq-mensen en Mel wordt meteen aan de schandpaal genageld. Zo erg zelfs dat hij en zijn vriendin naar Nederland trekken om er asiel aan te vragen. De intieme documentaire Mel toont hoe de topsporter die woelige periode beleefde, tot aan zijn transitie in Nederland.

Donderdag 9/6, NPO 2, 23.15