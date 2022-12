De Zwitsers-Turkse dj Mehmet Aslan behoort tot het slag producers dat geen volle dansvloer beoogt, maar wel een fijnmazige luistertrip die de geest openwrikt. Dat leiden we althans af uit zijn lp-debuut, waarop hij elektronische clubmuziek paart aan Turkse en Midden-Oosterse folk en pop. In zijn hang naar intuïtieve symbioses werkt hij ook met een gitarist, drummers en zelfs een flamencozanger. Het thema van afkomst en (muzikale) verwantschap schraagt hij met quotes van schrijver James Baldwin en componist Raymond Murray Schafer. Op het veelzijdig vloeiende, overwegend instrumentale The Sun Is Parallel houdt Aslan de balans tussen licht en donker, sferisch en spannend zo aardig in evenwicht.

The Sun Is Parallel electro Planisphere Editorial