Doorgaans zijn wij trots als we één naam op de affiche van Meakusma kennen. Dit jaar is zelfs dat ons niet gegund. Na twee geannuleerde edities doet het vierdaagse Eupense festival, eentje met internationale weerklank, zijn reputatie weer alle eer aan voor wie zijn muziek (van onder meer Anthony Naples, Al Wootton, DJ Python en re:ni (foto)) graag obscuur heeft en niet vies is van wat installatiekunst.

1-4/9, Eupen, www.meakusma-festival.be