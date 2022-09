MDCIII ***

De groepsconstellatie sax en tweemaal drums is al ongewoon genoeg. Vul die in met avontuurlijk ingestelde spelers zoals Mattias De Craene (Nordmann), Simon Segers (Absynthe Minded) en Lennert Jacobs (The Germans) en je weet dat je voor platgetreden paden elders moet wezen. De landschappen die dit trio bedwingt, zijn uitgestrekt en dichtbegroeid. Tribaal gerikketik cirkelt behoedzaam, dan weer uitbundig om De Craenes vaak gemanipuleerde sax (of is het toch een fluit?) heen. Elektronische sfeerscheppingen evoceren een oerwoud waarin de menselijke afwezigheid – geen zang hier – zowel sereniteit als licht onbehagen oproept. Het had bij momenten spannender gemogen, maar op het onheilspellende Minator en wervelende Yscan vallen alle elementen op hun plaats.

Drawn in Dusk jazz W.E.R.F.