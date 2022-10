Alleen al om die groepsnaam in de mond te kunnen nemen mag u Marxist Love Disco Ensemble nu al naar de playlist voor uw oudejaarsfeestje thuis slepen. Maar er valt over deze aanstekelijke mix van Oost-Europese seventiesdisco en eightiesfunkpop nog wat te vertellen ook. Percussionist Paolo Volkov richtte de groep op in Bologna met Italiaanse, Sloveense en Kroatische (jazz)muzikanten en gebruikte voor dit debuut enkel analoog materiaal. Bovendien verzoent Volkov groovende gein met socialistische ernst. Het gezellig pompende 1905 handelt over de mislukte Russische revolutie van dat jaar, Brumaire brengt u boogiënd een stukje Marx-leer bij en het refrein van Hues of Red is een oorwurm: ‘Liberty, unity, solidarity/ dabbedabapbap paddabapapap.’

Marxist Love Disco Ensemble MLDE disco/pop Mr Bongo