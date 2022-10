Leave a Light On blijft hét businesskaartje van Pieter Van Dessel, enig lid van het Brusselse Marble Sounds. Die haast volmaakte legering van indiehartzeer, sobere neoklassiek en twinkelende kamerpop spreidt zich op plaat nummer 5 uit over tíén songs. Typisch? Ja. Toch behaalt deze schoenmaker eer door zijn leest te perfectioneren uit oprechte liefde voor het ambacht. Piano’s en strijkers leggen de kern vast, en die beweegt van klein en intiem naar majestueus en terug. Extra stemmen (een rondborstig koor, of Van Dessels dochters) stimuleren de hartwarmte. Maar uiteindelijk is het vooral Pieter Van Dessels zalvende stemgeluid dat de luisteraar doorlopend over de rug wrijft: ik begrijp u, en uw zorgen.

Marble Sounds pop Mayway