Een man zit een bij achterna door een luxueuze villa vol kunst en onbetaalbaar design, en dat tien afleveringen van tien à twintig minuten lang. Klinkt als een slecht idee? Niet als je weet dat de man Rowan Atkinson is, die de beroemdste bekkentrekker van de planeet werd door als Mr. Bean zijn zwembroek aan te trekken, een sandwich te maken, naar de cinema te gaan en niet van een duikplank te durven. In Man Vs Bee, dat hij samen met enkele Johnny English-oudgedienden heeft bedacht, zien we de intussen 67-jarige komiek onder andere een vintage Porsche in de prak rijden en met vlammenwerpers en explosieven het ene na het andere decor verwoesten. Tom en Jerry in het echt dus, waarbij het enigszins jammer is dat zijn personage Trevor een stem heeft gekregen: de kracht van Mr. Bean was net dat hij het alleen met zijn verongelijkte puppyblik moest zien te rooien.

Vanaf vrijdag 24/6, Netflix