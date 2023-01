De moordzuchtige pop is een vaste waarde in het horrorgenre: de door een seriemoordenaar bezeten kinderpop Chucky nam de jaren tachtig en negentig voor zijn rekening, Annabelle nam over in de jaren tien en nu zou het aan Megan zijn. Robotica-experte Gemma wil met die artificieel intelligente pop haar nichtje Cady helpen om het verlies van haar ouders te verwerken. De almaar zelfstandigere Megan is een succes tot ze, uiteraard, levensgevaarlijk wordt. Vernieuwend is de film niet, maar dat streeft het succesvolle, in horror gespecialiseerde productiehuis Blumhouse ook niet na. Zet je verstand even op nul en griezel met een glimlach, is de boodschap. En dat kan hier ook wel. Kindacteur Amie Donald brengt de horrorpop akelig goed tot leven. Enkele schokkende scènes, met pittig geweld en ongebruikelijke slachtoffers, bewijzen dat de Nieuw-Zeelandse regisseur Gerard Johnstone veel in zijn mars heeft.

Gerard Johnstone met Amie Donald, Allison Williams, Jenna Davis