Bolero en sciencefiction: die combinatie leek de Colombiaanse electronicaproducer en zangeres Lucrecia Dalt wel wat. Dalt raakte tijdens de pandemie in de ban van de melodieën en ritmes uit haar jeugd. Gedistilleerd tot met Tom Waits verwante ketelpercussie, een zwoel zinderende contrabas en timide trompet vormen ze het skelet van tien minimalistische maar gepassioneerde torch songs. Een geslaagd huwelijk tussen het traditionele en het futuristische, in dezelfde mystieke schemerzone waar ook de Argentijnse Juana Molina en Matias Aguayo uit Chili oud latinoweefsel regenereren in een hedendaags klankbadje.

¡Ay! electronica/global RVNG Intl.