Mister Williams is een duffe dossiervreter die besluit zijn leven af te stoffen wanneer hij te horen krijgt dat hij dra zal sterven aan kanker, maar dat blijkt niet simpel aangezien hij buiten de kantoormuren amper een leven heeft geleid. Bill Nighy zet een uitgestreken gezicht, zacht timbre en bolhoed op als de terminale maar dan toch ontdooiende kantoorklerk in deze remake van Akira Kurosawa’s klassieke melodrama Ikiru dat hier door literaire grootheid en scenarist Kazuo Ishiguro naar het Londen van de vroege jaren vijftig wordt vertaald. In Angelsaksische contreien wordt nu al om Oscars geschreeuwd, en voor Oliver Hermanus’ doen – de Zuid-Afrikaanse filmauteur van Skoonheid en Moffie – is Living verrassend gepolijst en braaf. Maar zijn camera glijdt elegant langs stoffige kantoren, stapels paperassen, kleine revelaties en Britse karakterkoppen, met Nighy als danig discreet maar onstuimig kloppend hart.

Oliver Hermanus met Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Tom Burke