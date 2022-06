Na het planetaire succes van Tame Impala had je een invasie kunnen verwachten van groepjes die onder een discobal donzige indiepop met een honingzoete r&b-productie verzoenen. Pas nu het debuut van het Deense Liss aanspoelt, besef je dat de overdaad is uitgebleven. I Guess Nothing Will Be the Same heeft zijn naam niet gestolen: een jaar geleden, nadat de plaat was ingeblikt, maakte zanger Søren Holm een einde aan zijn leven. Pas nu brengt het overgebleven trio het werk alsnog uit. Naar signalen voor het drama dat zich zou voltrekken, is het lastig zoeken. Liss maakt luchtige, opgeruimd groovende chill-outpop, terwijl Holm met zijn langoureuze melodieën en boterzachte stem Olly Alexander van Years & Years naar de kroon steekt. Een jammerlijk, maar fraai testament.

I Guess Nothing Will Be the Same indiepop/r&b In Real Life