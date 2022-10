Louis Garrel is een veelgevraagde Franse acteur die leuke opdrachten krijgt zoals Jean-Luc Godard imiteren in Le redoutable of Saoirse Ronan verleiden in Little Women van Greta Gerwig. Maar af en toe kriebelt het en slaat hij aan het regisseren zoals zijn vader, notoir filmauteur Philippe Garrel. Dat was tot nog toe geen succes, maar vandaag verrast hij met een wispelturige, overijverige maar amusante misdaadkomedie op maat van een festival- of arthousepubliek. Hij speelt zelf een sombere weduwnaar die de zoveelste nieuwe echtgenoot van zijn actief naar geluk strevende moeder wantrouwt en bespiedt. Maar enkele plotwendingen later is hij zijn iedereen charmerende stiefvader aan het helpen met een overval op een vrachtwagen vol Iraanse kaviaar. L’innocent is geen klein beetje gekunsteld. Je bent voortdurend bevreesd dat het te karikaturaal of vergezocht wordt, maar dat gebeurt niet. Net zoals het hyperactief wisselen van register – van farce en slapstick tot suspense, tedere emoties en bespiegeling op het liegen en acteren – wel vermoeit, maar niet uitput. Een stuk origineler en gewaagder dan het gros van de Franse komedies. Al is dat nu ook weer niet zo moeilijk.

L’innocent Louis Garrel met Louis Garrel, Noémie Merlant, Anouk Grinberg, Roschdy Zem