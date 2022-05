Liam Gallagher ***

Niet flauw doen: al een jaar of vijfentwintig is middelmaat de regel in de muzikale revue van beide Gallagher-broeders. Maar voor de uitzonderingen doen we het hier en daarbij mag u Liams derde solowerk best wel onderbrengen. C’Mon You Know is het genietbaarst op zijn it’s only rock ’n’ roll-momenten, waarbij teksten gewoon rijmen zonder ergens op te slaan en ze met een treffelijke melodie of riff zijn gezadeld. Draven lekker: het met Ezra Koenig van Vampire Weekend gepende titelnummer en het Arctic Monkeys-achtige Diamond In the Dark. Fletse ballades jagen de suikerspiegel gevaarlijk de hoogte in, maar met een klets dub hier, een salvootje Chemical-beats daar en een onbezoedeld kinderkoor ginder (in het fraai openbloeiende More Power) houden Gallagher en zijn songschrijfteam er de pit in.

C’mon You Know rock Warner