Na rollen in onder meer Midsommar, Little Women en Black Widow is Florence Pugh niet meer uit de huidige filmwereld weg te denken. Toen ze in 2016 de hoofdrol speelde in William Oldroyds Lady Macbeth was ze echter nog een nobele onbekende. Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om een Shakespeareverfilming, maar om de adaptatie van een ander literair werk, meer bepaald Lady Macbeth uit het district Mtsensk, een novelle uit 1865 van de Russische auteur Nikolai Leskov, die later ook tot een opera bewerkt werd door Sjostakovitsj. Het personage Katerina Ismajlova beraamt daarin, net als de antiheldin van de Bard, moorddadige plannen. Niet dat je haar dat kwalijk kunt nemen. Katerina wordt uitgehuwelijkt aan een man die dubbel zo oud is en haar eerder als een bezit dan als een levenskompaan ziet. De daaropvolgende emoties en intriges vormden het perfecte materiaal voor Pugh om zich voor het eerst echt te laten opmerken als actrice.

Zaterdag 5/11, Canvas, 23.40