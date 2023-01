In de nieuwe animatieserie voor volwassenen van AdultSwim-veteraan Michael Cusack (maker van cultfavorieten YOLO: Crystal Fantasy en Smiling Friends) probeert een vader van middelbare leeftijd (ingesproken door Cusack) als superheld in een koalapak zijn kleine Australische stadje Dapto te zuiveren van vandalen, sluikstorters, pestkoppen en ander gespuis. Hugh Jackman werd geklist voor de rol van Big Greg, het hoofd van de gemeenteraad en de voormalige host van de op twee na populairste visshow van Australië (Fishing Big with Big Greg), die maar wat graag de eer voor Koala Mans heldendaden opstrijkt. Ook Sarah Snook, Jemaine Clement, Hugo Weaving en Miranda Otto lenen hun stem aan de achtdelige reeks, die geproduceerd wordt door Justin Roiland (Rick and Morty) en Benji Samit en Dan Hernandez (Detective Pikachu).

Nu op Disney+