‘Kijk eens rond’, zegt een opmerkzame agent wanneer hij door de statige villa van de vermoorde misdaadauteur Harlan Thrombey (Christopher Plummer) wandelt. ‘Die man leefde in een Cluedo-huis.’ Wat volgt in de speelse misdaadfilm in Knives Out (2019), overtreft echter elk gezelschapsspel. Deze whodunit van Star Wars: The Last Jedi-regisseur Rian Johnson is een onvergetelijke ode aan de mysteries van Agatha Christie, op smaak gebracht door een fijne ensemblecast (met onder meer Chris Evans, Michael Shannon en Jamie Lee Curtis) onder leiding van Daniel Craig. Als detective Benoit Blanc zoekt de James Bond-acteur uit hoe de rijke 85-jarige schrijver op zijn verjaardag aan zijn einde kwam.

Zaterdag 2/7, VTM, 20.40