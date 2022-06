De tweede editie van het nieuwe oudemuziekfestival in de Limburgse landcommanderij Alden Biesen zit opnieuw vol verrassingen. Al ooit barokmuziek uit Malta gehoord? Het Valletta International Baroque Ensemble brengt daar verandering in – en wie ooit op het eiland geweest is, weet dat het barok uitstraalt. Het onvolprezen Hathor Consort van Romina Lischka krijgt de al even uitmuntende sopraan Hana Blazikova op bezoek. Het ensemble Delirio brengt Weense hofmuziek uit de zeventiende eeuw. In andere concerten krijgt de improvisatievreugde vrij spel. Maar vooral: opnieuw krijgen enkele van onze beste jonge talenten de gelegenheid om samen en met anderen hun kunde te verfijnen. Ga vooral luisteren naar traverso- en klavecimbelspeler Beniamino Paganini, hoboïste Nele Vertommen en altviolist (en voor de gelegenheid ook viola d’amore-speler) Jonathan Ponet.

Intra Muros Festival Alden Biesen – Bilzen 8-10/7