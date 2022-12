Netflix maakt met deze thrillerreeks enkele stevige beloftes. De streamingzender komt naar eigen zeggen niet alleen op de proppen met de nieuwe La casa de papel maar ook met een heuse ‘niet-lineaire streamingervaring’, want het is de bedoeling dat u zelf kiest met welke van de acht episodes van deze heistreeks (dat is sinds La casa de papel een woord) u begint. Anders gezegd: op het einde heeft iedere Netflixkijker dezelfde reeks gezien, maar in een verschillende volgorde. Enige scepsis tegenover dit soort experimenten is niet onterecht, maar het kan werken als er een sterk, herkenbaar verhaal achter schuilgaat, de actie flitst en de personages op het einde niet alleen zeventig miljard hebben gestolen, maar ook uw hart. Voor de traditionele kijker geven we desondanks even kort de inhoud mee: Kaleidoscope draait om een crimineel genie (veteraan Giancarlo Esposito) met een robinhoodcomplex en dorst naar wraak, die samen met zijn kleurrijke bende overvallers een onmogelijke kraak uitvoert. Klinkt een beetje als een heistreeks waarvan de naam ons even ontglipt.

Vanaf zondag 01.01, Netflix